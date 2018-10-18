FİNANS

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 13:21 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 502.107.529 Garanti Bankası 416.784.443 Petkim 315.658.485 ASELSAN 226.753.194 Halkbank 216.227.225 Akbank 151.487.825 İş Bankası (C) 141.502.271 Koza Altın 97.694.008 Kardemir (D) 96.084.819 Tüpraş 92.968.494 Yapı ve Kredi Bank. 89.186.580 Vakıflar Bankası 77.696.153 Türk Telekom 65.975.998 Sasa Polyester 58.880.435 İş Fin.Kir. 51.902.539 Ereğli Demir Çelik 47.563.412 Bim Mağazalar 41.731.533 İttifak Holding 39.040.537 Vestel 38.824.309 Koza Madencilik 36.508.955(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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