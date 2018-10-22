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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2018 13:27 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 254.053.818 Türk Hava Yolları 224.182.998 Halkbank 172.617.025 Petkim 166.516.378 ASELSAN 139.996.315 Kardemir (D) 117.934.229 İttifak Holding 97.965.082 Akbank 86.750.832 Ereğli Demir Çelik 66.171.711 Koza Altın 65.975.710 İş Bankası (C) 52.785.917 Tüpraş 51.911.230 Vakıflar Bankası 51.699.025 Türk Telekom 50.759.156 Sasa Polyester 48.477.768 Yapı ve Kredi Bank. 44.422.706 Turkcell 40.841.766 Şişe Cam 36.909.866 Sabancı Holding 35.316.548 Arçelik 32.016.843(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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