Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 734.891.082 Türk Hava Yolları 503.446.094 Halkbank 376.667.854 ASELSAN 333.438.240 Akbank 204.426.005 Kardemir (D) 177.849.379 Petkim 174.312.919 İş Bankası (C) 138.452.488 Vakıflar Bankası 123.897.276 Türk Telekom 96.753.638 Yapı ve Kredi Bank. 87.604.599 Ereğli Demir Çelik 82.245.013 Tüpraş 65.732.670 Koza Altın 65.505.324 İttifak Holding 62.630.798 Sasa Polyester 59.906.626 Turkcell 48.603.385 Soda Sanayii 45.033.309 Sabancı Holding 38.702.915 Bim Mağazalar 37.517.612(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

