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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2018 13:23 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 364.685.143 Türk Hava Yolları 336.429.077 Kardemir (D) 187.493.066 Halkbank 184.928.243 ASELSAN 151.452.139 Türk Telekom 130.933.826 Akbank 110.758.875 İş Bankası (C) 104.209.238 Petkim 90.184.135 Ereğli Demir Çelik 74.712.446 Vakıflar Bankası 69.489.153 Koza Altın 58.976.679 Turkcell 58.397.934 Tüpraş 57.562.463 Yapı ve Kredi Bank. 50.196.900 Flap Kongre Toplantı Hiz. 45.430.240 İttifak Holding 33.656.228 Arçelik 30.260.983 Sasa Polyester 27.919.586 Tekfen Holding 27.154.729(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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