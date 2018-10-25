Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 261.235.738 Garanti Bankası 241.030.158 Kardemir (D) 225.133.447 Turkcell 151.114.057 Halkbank 148.282.401 ASELSAN 135.118.965 Akbank 122.137.281 Petkim 113.920.781 Yapı ve Kredi Bank. 87.972.822 Vakıflar Bankası 83.925.711 İş Bankası (C) 75.379.042 Ereğli Demir Çelik 68.091.363 Sasa Polyester 67.607.365 Tüpraş 66.505.964 Koza Altın 57.306.817 Türk Telekom 43.144.791 İttifak Holding 38.777.385 Tekfen Holding 34.584.233 Koç Holding 31.491.638 Koza Madencilik 27.574.543(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

