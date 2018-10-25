Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 261.235.738 Garanti Bankası 241.030.158 Kardemir (D) 225.133.447 Turkcell 151.114.057 Halkbank 148.282.401 ASELSAN 135.118.965 Akbank 122.137.281 Petkim 113.920.781 Yapı ve Kredi Bank. 87.972.822 Vakıflar Bankası 83.925.711 İş Bankası (C) 75.379.042 Ereğli Demir Çelik 68.091.363 Sasa Polyester 67.607.365 Tüpraş 66.505.964 Koza Altın 57.306.817 Türk Telekom 43.144.791 İttifak Holding 38.777.385 Tekfen Holding 34.584.233 Koç Holding 31.491.638 Koza Madencilik 27.574.543(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Otobüslerde ikramlar sürüyor! Yüzde 10 indirim geliyor
Bakan Kurum'dan son dakika 'imar barışı' açıklaması
Dolar ne kadar? (25 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)
BMW 1 milyondan fazla aracı geri çağırıyor
2019 yaz sezonunda turizm patlaması olacak
Audi e-tron teslimatları gecikecek
Dolar ne kadar? 23 Ekim dolar kuru yorumları
Koç Holding 'Dünyanın En İyi İşverenleri' listesinde ilk 100’e giren tek Türk şirketi
Okuyucu Yorumları 0 yorum