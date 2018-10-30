Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 366.626.257 Garanti Bankası 305.487.972 ASELSAN 184.942.076 Kardemir (D) 120.183.818 Petkim 111.725.074 Halkbank 108.485.246 Akbank 90.367.485 Turkcell 87.137.078 Ereğli Demir Çelik 71.500.488 Vakıflar Bankası 71.343.647 Tüpraş 64.122.069 Türk Telekom 56.414.815 Koza Altın 55.734.101 İş Bankası (C) 52.889.176 Sasa Polyester 52.379.665 Yapı ve Kredi Bank. 46.104.404 Şişe Cam 44.845.799 Arçelik 35.863.049 Bim Mağazalar 34.341.730 Koza Madencilik 33.689.702(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

