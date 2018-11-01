Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 458.317.410 Garanti Bankası 388.922.635 ASELSAN 233.049.840 Akbank 146.933.928 Koza Altın 145.901.433 Kardemir (D) 134.174.216 Petkim 130.137.791 Halkbank 114.927.371 Tüpraş 81.321.499 Koza Madencilik 73.043.178 Vakıflar Bankası 72.305.188 Turkcell 60.066.515 Sasa Polyester 57.059.125 Yapı ve Kredi Bank. 53.911.593 Ereğli Demir Çelik 50.977.177 İş Bankası (C) 48.112.183 Vestel 43.574.815 Soda Sanayii 41.398.593 Türk Telekom 34.666.091 Arçelik 34.470.522(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

