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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 13:21 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 574.111.362 Türk Hava Yolları 487.324.577 Türk Telekom 300.740.968 ASELSAN 234.035.179 Halkbank 214.142.909 Akbank 168.245.451 Petkim 121.700.791 Kardemir (D) 116.201.077 Vakıflar Bankası 107.005.693 Yapı ve Kredi Bank. 99.879.168 İş Bankası (C) 86.622.718 Çemaş Döküm 77.892.887 Arçelik 63.163.818 Vestel 54.159.465 Koza Altın 51.338.185 Tüpraş 50.794.006 Ereğli Demir Çelik 47.753.628 Sabancı Holding 32.595.899 Turkcell 28.213.467 Koza Madencilik 27.267.459(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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