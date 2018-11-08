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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 13:22 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 780.151.306 Garanti Bankası 416.737.859 Halkbank 230.496.707 ASELSAN 206.062.071 Kardemir (D) 160.004.784 Tüpraş 148.700.681 Türk Telekom 146.018.222 Akbank 138.039.302 Yapı ve Kredi Bank. 134.960.501 Vakıflar Bankası 128.823.468 İş Bankası (C) 119.150.339 Petkim 72.671.380 Koza Altın 56.002.289 Çemaş Döküm 51.431.647 Soda Sanayii 51.350.469 Doğan Holding 48.728.928 Koza Madencilik 41.791.572 Koç Holding 41.779.517 Ereğli Demir Çelik 39.259.031 Sabancı Holding 34.706.886(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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