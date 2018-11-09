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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 13:26 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 364.569.940 Garanti Bankası 305.516.385 Halkbank 191.450.359 Kardemir (D) 142.266.644 ASELSAN 130.491.981 Petkim 123.048.882 Türk Telekom 115.089.383 İş Bankası (C) 106.031.512 Koza Altın 95.334.751 Akbank 94.964.621 Tüpraş 94.598.107 Vakıflar Bankası 71.415.518 Koza Madencilik 63.569.750 Yapı ve Kredi Bank. 60.397.086 Vestel 53.620.669 İttifak Holding 39.943.421 Ereğli Demir Çelik 35.520.068 Aksa Enerji 32.814.180 Doğan Holding 26.685.544 Bim Mağazalar 26.278.978(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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