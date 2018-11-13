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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 13.11.2018 13:29 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 349.269.857 Garanti Bankası 342.975.809 Halkbank 307.858.217 ASELSAN 241.172.295 Koza Altın 126.561.083 Petkim 124.661.996 Kardemir (D) 123.449.335 Koza Madencilik 121.151.566 Vakıflar Bankası 93.394.258 Türk Telekom 84.876.420 Akbank 82.864.320 İş Bankası (C) 78.191.420 Tüpraş 72.340.607 Zorlu Enerji 50.053.764 Ereğli Demir Çelik 42.952.450 Bim Mağazalar 41.298.521 Yapı ve Kredi Bank. 40.693.837 Göltaş Çimento 33.760.295 Turkcell 31.062.405 İpek Doğal Enerji 29.155.477(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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