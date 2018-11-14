Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 747.275.407 Garanti Bankası 256.702.132 Kardemir (D) 194.619.049 ASELSAN 183.091.498 Koza Madencilik 161.946.237 Halkbank 158.228.920 Türk Telekom 155.939.726 Vakıflar Bankası 139.130.868 Yapı ve Kredi Bank. 135.081.171 Koza Altın 127.994.412 Petkim 87.164.825 Akbank 84.915.702 Tüpraş 77.049.356 İpek Doğal Enerji 67.407.564 İş Bankası (C) 63.780.946 Pegasus 63.558.147 Ereğli Demir Çelik 55.241.836 Bim Mağazalar 42.790.439 Emlak Konut GMYO 39.819.828 Çemaş Döküm 37.503.205(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

