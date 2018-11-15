FİNANS

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 15.11.2018 13:23 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi ASELSAN 367.526.666 Garanti Bankası 362.240.122 Türk Hava Yolları 281.308.148 Kardemir (D) 251.745.024 Halkbank 229.346.638 Koza Altın 154.103.734 Türk Telekom 145.308.343 Koza Madencilik 118.285.757 Vakıflar Bankası 114.328.908 Akbank 90.007.351 İhlas Gayrimenkul 88.939.692 Petkim 85.161.581 Ereğli Demir Çelik 68.059.307 İş Bankası (C) 63.005.555 Yapı ve Kredi Bank. 59.628.904 Bim Mağazalar 51.808.286 İpek Doğal Enerji 45.079.193 Tüpraş 44.717.167 Doğan Holding 38.759.214 Sabancı Holding 35.325.916(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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