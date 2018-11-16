Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 301.802.380 Garanti Bankası 259.745.402 ASELSAN 258.788.940 Koza Madencilik 132.915.000 Halkbank 118.533.109 Kardemir (D) 99.862.145 İş Bankası (C) 93.198.451 Vakıflar Bankası 89.779.894 İpek Doğal Enerji 80.815.264 Akbank 78.005.826 Türk Telekom 76.755.645 Petkim 72.673.308 Sabancı Holding 70.791.995 Koza Altın 62.023.670 Yapı ve Kredi Bank. 61.053.396 İhlas Gayrimenkul 49.827.701 Ereğli Demir Çelik 47.195.944 Turkcell 31.807.915 Tüpraş 31.073.185 Sasa Polyester 29.609.608(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

