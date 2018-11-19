Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 367.950.828 Garanti Bankası 258.334.354 Halkbank 172.307.031 ASELSAN 163.390.449 Koza Madencilik 151.827.978 Kardemir (D) 146.306.592 Koza Altın 102.271.559 Akbank 81.713.510 İpek Doğal Enerji 76.979.102 İş Bankası (C) 74.755.021 Petkim 63.344.584 Ereğli Demir Çelik 53.731.749 Vakıflar Bankası 52.653.151 Türk Telekom 49.959.732 Tüpraş 34.474.024 İttifak Holding 31.961.424 Sabancı Holding 30.701.402 Migros Ticaret 27.788.021 Yapı ve Kredi Bank. 26.645.760 TAV Havalimanları 24.342.150(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

