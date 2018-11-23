Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 279.579.465 Koza Madencilik 194.882.834 İpek Doğal Enerji 189.918.387 Garanti Bankası 141.603.663 Petkim 83.678.747 Halkbank 82.840.980 ASELSAN 80.032.747 Koza Altın 53.635.113 Kardemir (D) 51.829.244 Turkcell 40.857.096 Türk Telekom 40.165.741 Şişe Cam 37.007.210 Akbank 36.980.797 İş Bankası (C) 34.987.294 Vakıflar Bankası 33.803.225 Tüpraş 26.995.595 Pegasus 24.098.948 Vestel 22.329.630 Tofaş Oto. Fab. 21.201.867 Bim Mağazalar 20.996.377(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

