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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 27.11.2018 13:32 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 540.241.644 Türk Hava Yolları 264.666.499 Akbank 203.076.326 Halkbank 141.028.161 Koza Madencilik 138.520.150 Türk Telekom 114.295.173 ASELSAN 108.823.314 İpek Doğal Enerji 97.452.836 Kardemir (D) 85.182.963 Petkim 84.244.913 Sabancı Holding 67.674.941 Vakıflar Bankası 64.041.946 İş Bankası (C) 58.206.181 Koza Altın 53.433.886 Ereğli Demir Çelik 51.300.099 Yapı ve Kredi Bank. 46.628.542 Şekerbank 42.053.567 Vestel 39.052.955 Emlak Konut GMYO 38.737.431 Turkcell 36.825.115(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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