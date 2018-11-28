Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 251.938.760 Türk Hava Yolları 179.564.652 Kardemir (D) 164.322.076 Türk Telekom 139.413.648 ASELSAN 135.874.400 Halkbank 97.637.652 Koza Madencilik 85.331.685 Akbank 85.100.103 Petkim 79.713.136 Koza Altın 74.972.499 İpek Doğal Enerji 64.165.752 Ereğli Demir Çelik 63.761.004 İş Bankası (C) 62.456.743 Vakıflar Bankası 62.133.966 Sasa Polyester 52.114.569 T.S.K.B. 50.577.735 Sabancı Holding 49.021.765 Hürriyet Gzt. 41.379.386 Koç Holding 36.980.976 Tüpraş 33.649.767(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

