Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 459.519.896 Türk Hava Yolları 275.799.047 Halkbank 193.496.258 ASELSAN 190.399.698 Kardemir (D) 184.476.049 Vakıflar Bankası 147.253.488 Akbank 144.447.297 Türk Telekom 142.987.683 Yapı ve Kredi Bank. 95.429.987 İş Bankası (C) 88.914.538 Koza Madencilik 88.294.453 Ereğli Demir Çelik 84.465.013 Petkim 52.247.580 Sabancı Holding 50.581.852 Tüpraş 47.533.253 İpek Doğal Enerji 43.581.140 İhlas Gayrimenkul 39.586.960 Koza Altın 37.715.302 Koç Holding 31.860.606 Pegasus 29.424.484(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

