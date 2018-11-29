FİNANS

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 29.11.2018 13:37 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 459.519.896 Türk Hava Yolları 275.799.047 Halkbank 193.496.258 ASELSAN 190.399.698 Kardemir (D) 184.476.049 Vakıflar Bankası 147.253.488 Akbank 144.447.297 Türk Telekom 142.987.683 Yapı ve Kredi Bank. 95.429.987 İş Bankası (C) 88.914.538 Koza Madencilik 88.294.453 Ereğli Demir Çelik 84.465.013 Petkim 52.247.580 Sabancı Holding 50.581.852 Tüpraş 47.533.253 İpek Doğal Enerji 43.581.140 İhlas Gayrimenkul 39.586.960 Koza Altın 37.715.302 Koç Holding 31.860.606 Pegasus 29.424.484(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNERYörüngeyi en çok o ülke kirletiyormuş!Yörüngeyi en çok o ülke kirletiyormuş!
Mahfi Eğilmez: 2019’da dış kaynak bulmak zorlaşacakMahfi Eğilmez: 2019’da dış kaynak bulmak zorlaşacak
Bakan Pakdemirli: Çiftçiye meteorolojik uyarı ile kayıpları önlüyor olacağızBakan Pakdemirli: Çiftçiye meteorolojik uyarı ile kayıpları önlüyor olacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

En Çok Okunan Haberler

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Otogazın litre fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı

Otogazın litre fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı

Nisan ayında sistemden ayrılan 6 milyon kişi tekrar sisteme girecek

Nisan ayında sistemden ayrılan 6 milyon kişi tekrar sisteme girecek

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Dolar ne kadar? 29 Kasım 2019 dolar yorumları

Dolar ne kadar? 29 Kasım 2019 dolar yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suzuki motosiklet modellerinde indirim yaptı

Suzuki motosiklet modellerinde indirim yaptı

Mahfi Eğilmez: 2019’da dış kaynak bulmak zorlaşacak

Mahfi Eğilmez: 2019’da dış kaynak bulmak zorlaşacak

Bakan Pakdemirli: Çiftçiye meteorolojik uyarı ile kayıpları önlüyor olacağız

Bakan Pakdemirli: Çiftçiye meteorolojik uyarı ile kayıpları önlüyor olacağız

Afyonkarahisarlı pancar üreticisi fabrika önünde kuyruk oluşturdu

Afyonkarahisarlı pancar üreticisi fabrika önünde kuyruk oluşturdu

Sanayi İşgücü Girdi Endeksi son çeyrekte düştü

Sanayi İşgücü Girdi Endeksi son çeyrekte düştü

Narenciye üreticilerinden Rusya'ya tepki

Narenciye üreticilerinden Rusya'ya tepki

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.