Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Kardemir (D) 364.835.634 Türk Hava Yolları 360.034.707 Garanti Bankası 345.709.707 Ereğli Demir Çelik 214.040.824 T. Halk Bankası 175.030.276 Yapı ve Kredi Bank. 162.431.366 Aselsan 119.307.176 Vakıflar Bankası 105.981.131 Petkim 99.859.454 Türk Telekom 98.370.615 İş Bankası (C) 74.594.284 İpek Doğal Enerji 65.350.608 Akbank 62.787.816 Çemaş Döküm 58.688.748 İttifak Holding 56.320.648 Sasa Polyester 56.166.549 Turkcell 55.214.490 Tüpraş 53.529.498 Koza Madencilik 48.530.899 İş Fin.Kir. 45.552.788(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

