Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 327.206.012 Garanti Bankası 193.863.445 Kardemir (D) 167.585.576 T. Halk Bankası 117.669.901 Koza Madencilik 115.158.149 Türk Telekom 96.084.182 Akbank 91.364.726 İpek Doğal Enerji 85.941.623 Aselsan 71.815.447 Ereğli Demir Çelik 71.447.673 Tüpraş 62.733.895 İttifak Holding 55.570.354 Vakıflar Bankası 52.543.687 Petkim 50.070.242 İş Bankası (C) 48.751.124 Turkcell 45.761.582 Yapı ve Kredi Bank. 40.284.625 Bim Mağazalar 35.540.198 Koza Altın 29.316.573 Tofaş Oto. Fab. 29.180.137

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

