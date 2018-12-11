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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 11.12.2018 13:31 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 417.612.007 Türk Hava Yolları 201.568.874 Akbank 135.015.272 Kardemir (D) 118.857.527 Ereğli Demir Çelik 115.955.636 Aselsan 110.891.079 T. Halk Bankası 101.088.651 Koza Madencilik 89.584.189 Vakıflar Bankası 84.283.232 İş Bankası (C) 70.290.031 Polisan Holding 66.015.881 Petkim 57.147.822 Doğan Holding 56.751.629 Tüpraş 52.593.111 Türk Telekom 42.620.875 İpek Doğal Enerji 34.921.525 TAV Havalimanları 30.976.556 Bim Mağazalar 29.475.323 Koza Altın 23.678.808 ICBC Turkey Bank 22.927.607(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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