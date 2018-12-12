Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 232.628.410 Türk Hava Yolları 176.248.908 Ereğli Demir Çelik 100.205.826 Aselsan 97.163.525 Kardemir (D) 86.762.134 Tüpraş 85.867.385 Vakıflar Bankası 85.528.739 T. Halk Bankası 78.820.563 Koza Madencilik 73.192.333 Akbank 72.244.333 Turkcell 70.811.896 Türk Telekom 64.092.235 Petkim 63.670.506 Yapı ve Kredi Bank. 51.763.402 İpek Doğal Enerji 44.411.660 Koç Holding 43.521.393 İş Bankası (C) 38.595.043 Polisan Holding 35.199.819 Bim Mağazalar 34.414.733 İhlas Gayrimenkul 28.398.817(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

