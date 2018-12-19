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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 19.12.2018 13:30 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 324.575.535 Garanti Bankası 290.535.607 ASELSAN 148.794.314 Halkbank 123.754.461 Kardemir (D) 116.127.182 Akbank 80.320.041 ICBC Turkey Bank 77.559.121 Vakıflar Bankası 75.476.530 Ereğli Demir Çelik 65.422.007 Sasa Polyester 60.561.862 Yapı ve Kredi Bank. 57.524.131 İş Bankası (C) 56.719.584 Petkim 43.988.424 Türk Telekom 42.898.744 Koza Madencilik 41.669.841 Tüpraş 40.964.055 Turkcell 37.263.338 Doğtaş Kelebek Mobilya 33.564.095 Çemaş Döküm 27.709.529 Soda Sanayii 21.562.413Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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