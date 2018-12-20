Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 462.644.625 Garanti Bankası 285.769.958 Halkbank 104.019.236 Kardemir (D) 92.234.490 ASELSAN 92.045.317 Akbank 85.833.183 Türk Telekom 79.547.075 Doğtaş Kelebek Mobilya 78.802.528 Petkim 72.268.182 Koza Madencilik 69.921.130 Yapı ve Kredi Bank. 63.778.445 Ereğli Demir Çelik 56.764.823 Vakıflar Bankası 56.379.030 Tüpraş 48.523.808 İş Bankası (C) 44.186.495 Bim Mağazalar 37.985.422 Turkcell 36.660.671 Sasa Polyester 35.472.477 Koza Altın 34.823.578 İpek Doğal Enerji 29.680.554Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

