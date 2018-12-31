Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Gersan Elektrik 95.290.017 Türk Hava Yolları 80.577.062 Garanti Bankası 69.066.372 İş Bankası (C) 44.261.460 ASELSAN 42.848.020 Şişe Cam 39.015.586 Halkbank 37.886.647 Koza Madencilik 31.969.319 Ereğli Demir Çelik 28.902.891 Vakıflar Bankası 28.139.475 Işıklar Enerji Yapı Hol. 23.001.186 Petkim 18.803.870 Koza Altın 15.745.673 Akbank 15.070.924 Sasa Polyester 11.759.334 Turkcell 10.843.006 Kardemir (D) 9.497.988 Türk Telekom 9.353.669 İpek Doğal Enerji 8.543.167 Tüpraş 8.362.765(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

