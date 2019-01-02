Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 300.753.892 Garanti Bankası 230.767.992 Kardemir (D) 97.160.891 T. Halk Bankası 92.532.782 Aselsan 82.327.938 Vakıflar Bankası 79.064.934 Petkim 77.469.773 Koza Madencilik 70.813.731 İş Bankası (C) 69.272.854 Akbank 61.871.995 Türk Telekom 48.990.780 Ereğli Demir Çelik 42.857.696 Gersan Elektrik 35.434.709 Tüpraş 33.195.818 Ford Otosan 32.595.271 Turkcell 32.379.443 Bim Mağazalar 27.502.180 Sabancı Holding 25.933.537 İpek Doğal Enerji 24.734.842 Şişe Cam 23.907.272(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

