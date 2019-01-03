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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 03.01.2019 13:31 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 457.212.751 Garanti Bankası 265.003.652 Halkbank 112.131.759 Koza Madencilik 111.015.444 ASELSAN 107.422.927 Akbank 96.479.024 Kardemir (D) 90.633.196 Koza Altın 76.697.686 Vakıflar Bankası 68.774.309 Petkim 59.858.351 Bim Mağazalar 56.711.713 Ereğli Demir Çelik 56.338.297 Tüpraş 55.741.781 İş Bankası (C) 53.921.334 Türk Telekom 48.079.121 Yapı ve Kredi Bank. 35.016.477 İpek Doğal Enerji 33.420.102 Turkcell 30.496.764 Flap Kongre Toplantı Hiz. 27.158.829 Soda Sanayii 24.115.714(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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