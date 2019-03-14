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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 14.03.2019 13:24 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 390.659.056 Kardemir (D) 282.093.792 Garanti Bankası 249.981.296 Akbank 176.026.120 Halkbank 139.841.414 Petkim 129.532.542 İş Bankası (C) 109.545.240 ASELSAN 106.564.518 Ereğli Demir Çelik 83.171.965 Emlak Konut GMYO 79.610.279 Vestel 69.865.303 Vakıflar Bankası 57.997.879 Yapı ve Kredi Bank. 52.511.626 Koza Madencilik 45.593.556 Türk Telekom 44.841.896 Koza Altın 38.340.008 Bim Mağazalar 27.222.236 Turkcell 25.475.447 Sabancı Holding 24.194.014 Arçelik 23.547.031(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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