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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 19.03.2019 13:46 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.035.960.185 Kardemir (D) 361.204.971 Petkim 324.149.390 Garanti Bankası 287.069.557 İş Bankası (C) 158.035.617 Koza Madencilik 157.089.032 Akbank 123.869.254 Aselsan 120.770.408 T. Halk Bankası 119.098.880 Emlak Konut GMYO 86.466.758 Vestel 80.387.182 Turkcell 76.647.188 Yapı ve Kredi Bank. 65.393.428 Ereğli Demir Çelik 64.066.514 Vakıflar Bankası 57.787.947 Koza Altın 55.056.239 Türk Telekom 51.531.072 Arçelik 47.567.084 Koç Holding 41.855.640 Tekfen Holding 39.215.010(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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