Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 603.418.816 Türk Hava Yolları 578.318.064 Akbank 379.357.602 Kardemir (D) 304.666.459 Petkim 215.365.739 İş Bankası (C) 194.472.991 Vakıflar Bankası 144.549.561 Halkbank 124.459.062 Yapı ve Kredi Bank. 121.112.711 ASELSAN 118.920.635 Vestel 108.964.775 Ereğli Demir Çelik 100.421.079 Tüpraş 92.741.526 Türk Telekom 90.974.094 Koza Madencilik 68.630.982 Turkcell 64.202.156 Emlak Konut GMYO 63.858.531 Koza Altın 56.017.716 Bim Mağazalar 54.711.954 Sabancı Holding 37.171.283(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

