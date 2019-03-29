Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 501.607.609 Türk Hava Yolları 375.059.404 Akbank 254.786.641 Kardemir (D) 186.676.412 Vakıflar Bankası 140.854.941 Tüpraş 108.676.072 İş Bankası (C) 108.079.260 Vestel 84.641.148 Petkim 84.359.569 Türk Telekom 70.135.175 Halkbank 69.994.921 Ereğli Demir Çelik 57.745.037 Bim Mağazalar 57.559.925 Aselsan 53.514.951 Turkcell 50.692.665 Yapı ve Kredi Bank. 47.249.613 Koza Altın 40.179.166 Koza Madencilik 40.112.097 Koç Holding 30.031.572 Tekfen Holding 29.995.648(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

