Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 465.607.614 Türk Hava Yolları 416.151.594 Halkbank 240.406.587 Akbank 142.781.926 Kardemir (D) 125.133.102 ASELSAN 115.376.817 Petkim 114.533.982 Ereğli Demir Çelik 111.924.217 Vakıflar Bankası 97.433.134 Yapı ve Kredi Bank. 91.905.134 İş Bankası (C) 71.342.458 Tüpraş 70.649.133 Sabancı Holding 68.119.500 Bim Mağazalar 66.348.620 Koza Madencilik 57.429.589 Türk Telekom 43.959.572 Turkcell 38.862.452 Fenerbahçe Futbol 30.168.173 Verusa Holding 28.671.223 Karsan Otomotiv 27.835.470(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

