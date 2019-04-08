Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 614.826.542 Garanti Bankası 422.874.906 Halkbank 403.735.272 Kardemir (D) 178.461.017 Vakıflar Bankası 162.591.226 Akbank 144.417.472 İş Bankası (C) 138.198.032 Yapı ve Kredi Bank. 131.270.601 ASELSAN 117.034.107 Petkim 96.276.874 Koza Madencilik 96.183.520 Tüpraş 59.266.144 Türk Telekom 57.617.645 Ereğli Demir Çelik 55.592.150 Bim Mağazalar 42.370.195 Koza Altın 38.380.128 Turkcell 33.021.771 Hürriyet Gzt. 25.784.704 Pegasus 24.951.564 Emlak Konut GMYO 23.901.517(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

