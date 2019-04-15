Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 425.501.043 Türk Hava Yolları 229.261.705 Halkbank 109.772.317 Akbank 98.561.353 Kardemir (D) 94.335.257 Tüpraş 73.015.176 İş Bankası (C) 60.312.966 Vakıflar Bankası 59.950.285 Vestel 52.530.083 Petkim 47.683.130 Ereğli Demir Çelik 46.086.727 Turkcell 44.598.970 ASELSAN 43.851.403 Sabancı Holding 26.302.365 Bim Mağazalar 21.940.268 Türk Telekom 19.931.848 Koza Madencilik 19.590.923 Emlak Konut GMYO 19.231.193 Pegasus 17.013.647 Yapı ve Kredi Bank. 15.400.786(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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