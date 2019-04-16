Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 497.261.896 Garanti Bankası 457.442.098 Halkbank 258.417.248 Kardemir (D) 165.947.744 Akbank 150.262.852 Vakıflar Bankası 108.305.222 İş Bankası (C) 98.853.726 ASELSAN 93.756.817 Tüpraş 91.401.991 Yapı ve Kredi Bank. 67.068.578 Petkim 63.448.039 Turkcell 61.866.553 Ereğli Demir Çelik 60.603.854 Koza Madencilik 47.581.986 Türk Telekom 38.578.096 Emlak Konut GMYO 36.414.150 Koç Holding 34.698.407 Albaraka Türk 34.649.839 Sabancı Holding 33.873.884 Pegasus 28.145.003(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

