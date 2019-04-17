Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 464.388.877 Petkim 347.817.469 Türk Hava Yolları 281.109.942 Akbank 163.184.529 Halkbank 147.774.302 Türk Telekom 105.977.615 Kardemir (D) 86.576.398 Vakıflar Bankası 77.626.969 İş Bankası (C) 75.908.241 Ereğli Demir Çelik 71.981.427 ASELSAN 59.129.573 Yapı ve Kredi Bank. 51.990.281 Tüpraş 45.626.443 Turkcell 45.551.955 ICBC Turkey Bank 30.390.496 Sabancı Holding 29.863.807 Tofaş Oto. Fab. 29.799.149 Koza Madencilik 29.428.247 Koç Holding 22.028.154 Koza Altın 21.714.186(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

