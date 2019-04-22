Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Kardemir (D) 235.062.357 Türk Hava Yolları 195.396.545 Garanti Bankası 126.502.961 Akbank 52.468.487 Galatasaray Sportif 45.532.891 İş Bankası (C) 44.396.044 T. Halk Bankası 40.467.156 Petkim 39.698.325 Alarko Holding 39.034.915 Tüpraş 26.416.601 İhlas Gayrimenkul 24.830.252 Aselsan 23.400.970 Vakıflar Bankası 23.194.935 Şekerbank 22.174.961 Koç Holding 16.474.648 Kordsa Teknik Tekstil 16.272.454 T.S.K.B. 13.944.664 Sasa Polyester 12.849.267 Ereğli Demir Çelik 10.871.115 Koza Madencilik 9.942.256(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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