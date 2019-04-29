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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 29.04.2019 13:19 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 390.700.824 Garanti BBVA 339.826.384 Kardemir (D) 147.564.714 İş Bankası (C) 133.173.270 Akbank 116.002.226 Galatasaray Sportif 114.840.257 Yapı ve Kredi Bank. 106.277.056 Halkbank 103.570.434 Ereğli Demir Çelik 101.160.170 ASELSAN 99.127.603 Vakıflar Bankası 65.070.560 Beşiktaş Futbol Yat. 61.047.855 Koç Holding 46.524.973 Petkim 45.447.745 Bim Mağazalar 40.436.884 Türk Telekom 34.752.911 Soda Sanayii 33.757.831 Vestel 32.339.434 Tüpraş 31.069.377 Turkcell 26.584.421(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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