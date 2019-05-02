Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 399.358.117 Garanti Bankası 349.514.068 Galatasaray Sportif 180.336.344 ASELSAN 116.366.557 Halkbank 111.822.831 Kardemir (D) 106.444.850 Akbank 103.034.249 İş Bankası (C) 68.621.751 Beşiktaş Futbol Yat. 67.557.930 Tüpraş 53.014.994 Turkcell 52.319.382 Vestel 49.982.486 Ereğli Demir Çelik 47.999.535 Yapı ve Kredi Bank. 46.308.370 Türk Telekom 46.037.837 Bim Mağazalar 44.480.374 Petkim 41.822.275 Koza Madencilik 40.436.269 Koza Altın 33.927.125 Sabancı Holding 32.779.818(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

