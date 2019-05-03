Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 309.770.296 Türk Hava Yolları 260.402.370 Galatasaray Sportif 148.732.524 Akbank 87.196.576 Aselsan 83.823.681 İş Bankası (C) 67.500.791 T. Halk Bankası 64.979.381 Yapı ve Kredi Bank. 61.281.762 Beşiktaş Futbol Yat. 61.175.562 Kardemir (D) 52.397.018 Türk Telekom 42.568.009 Vestel 32.696.694 Ereğli Demir Çelik 32.471.003 Petkim 29.191.083 Fenerbahçe Futbol 28.558.778 Vakıflar Bankası 25.071.371 Turkcell 24.707.401 Koza Altın 24.376.749 Sabancı Holding 22.182.078 Tüpraş 19.980.075(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

