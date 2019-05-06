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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 06.05.2019 13:25 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Galatasaray Sportif 354.762.684 Garanti Bankası 193.287.333 Türk Hava Yolları 174.104.206 Halkbank 69.408.025 Akbank 64.899.106 ASELSAN 62.783.382 Kardemir (D) 60.745.941 Ereğli Demir Çelik 49.821.907 İş Bankası (C) 48.095.135 Türk Telekom 47.554.716 Beşiktaş Futbol Yat. 41.995.285 Yapı ve Kredi Bank. 37.353.624 Tüpraş 34.890.836 Petkim 32.016.859 Bim Mağazalar 28.256.496 Vakıflar Bankası 24.747.935 Turkcell 22.054.769 Vestel 20.569.000 Trabzonspor Sportif 19.514.075 Koza Madencilik 18.058.182(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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