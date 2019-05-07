Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 489.132.006 Türk Hava Yolları 268.242.331 Akbank 130.926.787 Ereğli Demir Çelik 127.689.611 İş Bankası (C) 124.230.944 Turkcell 91.025.965 Halkbank 87.297.719 Kardemir (D) 86.811.418 Galatasaray Sportif 86.294.535 ASELSAN 77.838.793 Vestel 76.891.463 Yapı ve Kredi Bank. 55.848.576 Koza Madencilik 52.993.396 Tüpraş 51.608.375 Petkim 50.344.940 Bim Mağazalar 47.954.129 Vakıflar Bankası 46.507.049 Koza Altın 44.829.229 Emlak Konut GMYO 44.748.724 Koç Holding 32.266.508(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

