Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 589.205.674 Türk Hava Yolları 317.495.850 Akbank 177.521.161 Türk Telekom 144.124.143 İş Bankası (C) 131.333.351 Halkbank 127.006.644 ASELSAN 126.349.101 Galatasaray Sportif 92.408.969 Ereğli Demir Çelik 89.171.507 Yapı ve Kredi Bank. 68.008.033 Petkim 61.996.606 Kardemir (D) 58.337.062 Işıklar Enerji Yapı Hol. 55.782.874 Vestel 53.408.386 Koza Altın 42.405.192 Koza Madencilik 40.127.356 Koç Holding 39.235.376 Tüpraş 39.082.611 Vakıflar Bankası 38.510.713 Turkcell 33.858.983(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

