Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 544.671.527 Garanti Bankası 340.068.923 Petkim 194.136.270 Halkbank 123.454.612 Akbank 100.968.623 Kardemir (D) 98.327.068 ASELSAN 93.732.222 Koza Madencilik 68.597.937 İş Bankası (C) 68.400.466 Ereğli Demir Çelik 64.692.216 Galatasaray Sportif 57.473.740 Vakıflar Bankası 52.793.789 Yapı ve Kredi Bank. 50.106.620 Türk Telekom 48.447.508 Koç Holding 43.839.463 Tüpraş 36.616.459 Turkcell 36.384.481 Koza Altın 36.221.065 Bim Mağazalar 34.634.582 Vestel 30.419.346(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

