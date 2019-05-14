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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 14.05.2019 13:53 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 670.367.875 Türk Hava Yolları 414.128.517 Halkbank 216.011.099 Akbank 182.934.424 Petkim 139.115.702 ASELSAN 134.374.159 İş Bankası (C) 132.026.921 Kardemir (D) 82.320.650 Koza Madencilik 75.904.563 Vakıflar Bankası 74.382.129 Galatasaray Sportif 71.760.552 Türk Telekom 69.833.067 Yapı ve Kredi Bank. 68.398.316 Tüpraş 60.279.439 Bim Mağazalar 49.299.541 Vestel 42.653.108 Turkcell 40.813.621 Koza Altın 37.146.167 Ereğli Demir Çelik 37.126.673 Koç Holding 35.669.908(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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