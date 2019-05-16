Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 423.425.049 Türk Hava Yolları 396.706.389 Koza Madencilik 210.303.372 Akbank 182.043.641 Halkbank 159.221.029 İş Bankası (C) 130.351.711 Petkim 103.791.148 Türk Telekom 100.541.002 Kardemir (D) 92.076.233 ASELSAN 81.485.422 Yapı ve Kredi Bank. 77.228.754 İpek Doğal Enerji 64.654.266 Vakıflar Bankası 62.787.562 Koza Altın 51.273.503 Turkcell 43.089.419 Tüpraş 42.523.071 Ereğli Demir Çelik 39.777.357 Sabancı Holding 32.619.782 Emlak Konut GMYO 32.086.259 Alarko Holding 30.189.774(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

