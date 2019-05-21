Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 483.485.751 Türk Hava Yolları 355.668.396 Koza Madencilik 162.158.891 ASELSAN 158.928.928 Akbank 136.912.207 Halkbank 131.466.699 Petkim 113.866.281 Yapı ve Kredi Bank. 108.516.498 İş Bankası (C) 79.044.856 Vestel 76.820.549 Kardemir (D) 63.701.350 Türk Telekom 57.627.006 Ereğli Demir Çelik 52.714.286 İpek Doğal Enerji 52.484.715 Vakıflar Bankası 52.015.526 Tüpraş 44.975.436 Koza Altın 44.414.104 Bim Mağazalar 35.733.975 Turkcell 35.431.299 Galatasaray Sportif 30.569.244(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

