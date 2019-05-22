Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 363.185.970 Türk Hava Yolları 342.307.733 Koza Madencilik 185.066.276 Akbank 102.752.232 ASELSAN 95.936.968 Halkbank 72.374.740 Vestel 68.131.451 Koza Altın 63.074.252 Turkcell 60.687.380 Kardemir (D) 57.946.385 İpek Doğal Enerji 53.894.025 Petkim 50.244.336 İş Bankası (C) 49.257.848 Ereğli Demir Çelik 47.153.016 Vakıflar Bankası 40.762.678 Tüpraş 37.266.747 Yapı ve Kredi Bank. 32.530.586 Türk Telekom 27.291.015 Galatasaray Sportif 27.031.998 Koç Holding 21.056.179(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

