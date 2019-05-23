Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 533.140.739 Türk Hava Yolları 485.257.125 Koza Madencilik 156.671.692 ASELSAN 121.159.279 Akbank 107.110.423 Halkbank 100.801.544 Kardemir (D) 99.511.839 İş Bankası (C) 80.379.101 Petkim 71.153.924 Vestel 70.562.974 Türk Telekom 52.766.802 Vakıflar Bankası 45.864.280 Emlak Konut GMYO 44.994.550 Tüpraş 43.770.858 Yapı ve Kredi Bank. 39.162.175 Sasa Polyester 39.113.515 İpek Doğal Enerji 36.099.250 Bim Mağazalar 34.258.040 Sabancı Holding 31.893.315 Ereğli Demir Çelik 29.918.897(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

